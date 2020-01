Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : rebondit jusque vers 111E Cercle Finance • 08/01/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - Michelin rebondit jusque vers 111E : le titre teste ainsi une résistance oblique baissière court terme dont le débordement ouvrirait le chemin des 113,2E (zénith du 13/12) puis des 117E du 7 novembre

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +1.85%