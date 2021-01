Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : rebondit et teste la résistance des 111E Cercle Finance • 20/01/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Michelin rebondit vers 111E et affronte de nouveau la résistance des 111,1E du 24/11/2020 (légèrement soulevée ce 20/01). En cas de franchissement, le titre pourrait aller un chercher un objectif de 118E, résistance restée mi-avril 2019.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +3.21%