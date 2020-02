Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : rachat de 17.046 actions la semaine dernière Cercle Finance • 24/02/2020 à 14:33









(CercleFinance.com) - Michelin annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre de son programme de rachat d'actions adopté en mai 2019, au rachat de 17.046 actions le 20 février. Ce rachat, à vue d'annulation, s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 104,7577 euros, portant le montant total à 1.785.700 euros.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -4.52%