Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : pullback vers 93,3E et bull trap au-delà de 94,6E Cercle Finance • 22/07/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Mauvaise journée pour les équipementiers automobiles et Michelin s'inscrit dans la moyenne avec -3,5% vers 93,3E, ce qui valide un 'bull-trap' survenu la veille au-delà des 94,6E (jusque vers 97E) et qui est suivi d'une réintégration de l'ex-corridor 90/94,5E. Pas d'indication moyen terme à ce stade...

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -3.16%