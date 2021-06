Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : pullback sous 137,95E Cercle Finance • 30/06/2021 à 18:50









(CercleFinance.com) - Michelin entame un pullback sous 137,95E (double-top le 21 et 29 juin et rétrograde vers 134,5E. Le titre pourrait rejoindre un petit support vers 129,1E, sinon risque de comblement du 'gap' des 126,5E du 31 mai.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -2.22%