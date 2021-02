Michelin : poursuit son rebond après ses résultats

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse aujourd'hui après l'annonce de ses résultats. La valeur gagne plus de 12% depuis le 1er janvier. Les ventes de Michelin s'établissent à 20,46 milliards d'euros en 2020, soit un recul de 15 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net du groupe s'élève à 625 millions d'euros, en recul de 63 % par rapport au 1,73 milliard de 2019.

La publication présentée par Michelin hier soir est ' solide et prometteuse ', estime Oddo, soulignant notamment la performance financière réalisée au second semestre 2020 avec ' un EBIT ajusté 20% supérieur aux attentes, un FCF plus de 40% supérieur ainsi qu'une bonne surprise sur le dividende. '

' Cette publication solide nous a confortés dans notre opinion positive sur le titre et nos estimations 2021 restent supérieures au consensus (+3%) et à la guidance essentiellement en raison d'hypothèses de prix-mix et de réductions de coûts supérieures ', poursuit le broker.

A la suite de cette publication, Oddo maintient sans surprise sa note de surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 140 euros, contre 115 euros précédemment.

Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Michelin, en attendant la journée investisseurs de début avril, et remonte son objectif de cours de 101 à 126 euros, soit, compte tenu de la hausse du titre depuis le début de l'année (+12,1%), un potentiel de +7%.

Le bureau d'études relève une nouvelle fois ses estimations de BNA 2020-22, de +17%, +31% et +10%, soulignant que 'un peu à l'image du troisième trimestre 2020', ses estimations du quatrième et donc pour l'ensemble de l'année 2020 'ont été largement dépassées'.

'Même le consensus, au-dessus de nos attentes, a été battu, tout particulièrement sur la génération de FCF et sur le dividende 2020 porté à 2,3 euros (Pay-out : 63%), signe de la confiance du groupe dans ses guidances 2021 de net rebond', précise l'analyste.