Michelin : poursuit sa route en Formule E

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui qu'il fournira ses pneus Michelin Pilot Sport EV aux différentes équipes qui participeront cette année au championnat du monde de Formule E. Le manufacturier est engagé dans cette discipline depuis son lancement en 2014. Ce championnat innovant a notamment permis au Bibendum de renforcer le développement de ses technologies dédiées à la mobilité durable. Michelin vise en effet à utiliser le moins de matière premières possible dans la fabrication des pneumatiques et travaille à rendre durables l'ensemble des matériaux et des composantes utilisés. Depuis 2014, Michelin a conçu trois générations de pneus de compétition. Au fil du temps la performance, la constance et la polyvalence des pneus ont été continuellement améliorées: la résistance au roulement a été abaissée de près de 20 % et le poids d'un train de pneu (4 enveloppes) a été réduit de 9 kg, assure l'entreprise française.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.31%