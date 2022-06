Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: pneu sur mesure pour l'hypercar Mercedes-AMG ONE information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir été choisi par Mercedes-AMG pour concevoir un pneumatique sur-mesure visant à révéler tout le potentiel de l'hypercar AMG ONE.



Le Bibendum a ainsi mis au point les MICHELIN Pilot Sport CUP2 R - MO1 en collaboration avec les équipes d'AMG, afin de répondre à leurs exigences en matière de performances sur circuit et sur route.



Les amateurs de vitesse pourront par ailleurs chasser les chronos grâce à un pneu slick conçu pour un usage uniquement sur piste, assure Michelin.







