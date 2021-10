Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : plaide pour une production de caoutchouc durable information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Michelin et Porsche annoncent aujourd'hui s'engager en faveur de pratiques d'extraction durables du caoutchouc en Indonésie, à travers le projet CASCADE visant à soutenir le développement des petits producteurs - programme dans lequel Porsche et Michelin comptent investir environ 1 million d'euros d'ici à 2024. Partenaires de longue date, Porsche et Michelin plaident pour de meilleures conditions de travail et soutiennent que l'éducation, et la formation sur les cultures du caoutchouc, la biodiversité et la sécurité permettront à long terme d'améliorer les conditions de vie des travailleurs des plantations de Sumatra.

