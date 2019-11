Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : partenariat de sécurité routière avec Essilor Cercle Finance • 08/11/2019 à 13:45









(CercleFinance.com) - Michelin et Essilor ont annoncé la signature d'un protocole d'accord pour deux ans, visant à 'sensibiliser les publics à l'importance d'avoir une bonne vision sur la route ainsi que des pneus en bon état d'usage et fiables jusqu'au témoin d'usure'. Les deux groupes prévoient ainsi de multiplier les campagnes de sensibilisation, grâce à des tests de vision et des vérifications de pneus, et de proposer des services innovants aux consommateurs pour mieux les équiper, au travers de leurs expertises croisées. 'Une mauvaise vision et des pneus en mauvais état d'usage sont deux risques majeurs pour la sécurité routière, touchant tout à la fois au facteur humain et à un élément clé de la performance du véhicule : son lien à la route à travers le pneumatique', expliquent-ils.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -0.73%