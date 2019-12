Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : partenariat avec TripAdvisor et LaFourchette Cercle Finance • 05/12/2019 à 09:06









(CercleFinance.com) - Le Guide Michelin, TripAdvisor et LaFourchette concluent un partenariat stratégique international. Le Guide Michelin s'associe à TripAdvisor et LaFourchette pour offrir aux utilisateurs un accès à un plus large choix de restaurants de qualité à travers le monde. ' Michelin, TripAdvisor, et sa filiale LaFourchette, signent un partenariat visant à combiner l'expertise gastronomique du Guide Michelin à la puissance de l'audience mondiale de TripAdvisor et au système de réservation de restaurant leader sur ses marchés de LaFourchette by TheFork indique le groupe. ' En combinant les critères uniques de sélection des restaurants du Guide Michelin avec la plateforme de planification de voyages TripAdvisor, nous rendons accessibles les sélections du Guide Michelin à un plus grand nombre de clients à travers le monde ' rajoute le groupe.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +0.85%