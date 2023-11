Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: partenariat avec Lilium dans les avions-taxis information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé jeudi la signature d'un partenariat technologique avec Lilium portant sur le développement et la production en série de pneus pour le fabricant américain d'avions électriques à décollage vertical.



Les deux groupes - qui travaillaient ensemble depuis plus d'un an - ont désormais conclu un accord portant sur la conception et la fabrication en grande série et le support technique de ces ces pneus sur mesure.



Michelin souligne que ces pneus ont été spécialement conçus pour assurer des décollages et atterrissages verticaux en douceur et en sécurité, tout en garantissant des performances face à contraintes de poids très strictes.



Les premiers pneus devraient être livrés dans les ateliers de Lilium ce mois-ci, précise le manufacturier dans un communiqué.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.88%