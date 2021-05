Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : partenaire d'Arity, société de données de mobilité Cercle Finance • 07/05/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir noué un partenariat avecArity, spécialiste des données de mobilité. Ce partenariat vise à développer des solutions basées sur les données, destinées aux gestionnaires d'infrastructures et aux collectivités des États-Unis pour améliorer la sécurité routière. Ce partenariat associe l'expertise en matière de data science deMichelin Driving Data to Intelligence(DDI) sur l'analyse des données à la base de données de conduite d'Arity, qui , alimentée par une centaine de millions de connexions clients, est la plus importante au monde, assure Michelin. Michelin analysera des milliards de points de données pour isoler les quasi-collisions et les comportements atypiques causés par les infrastructures routières ou attribués à ces dernières. Ce partenariat permettra ainsi d'exploiter le potentiel des données en faveur d'une mobilité plus sûre et de transformer la gestion des routes.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.56%