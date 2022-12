Michelin: ouvre 30% du capital de Watèa au Crédit Agricole information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 13:23

(CercleFinance.com) - Afin d'accélérer sa croissance, Watèa by Michelin ouvre 30% de son capital à Crédit Agricole Leasing & Factoring.



Lancée en 2021, Watèa by Michelin accompagne la transition des flottes professionnelles vers une mobilité électrique simple et efficiente, grâce à des solutions sur mesure.



En un an, Watèa by Michelin a conquis plus de 10% du marché de la livraison du dernier kilomètre en France et se développe auprès de sociétés du BTP et des services à l'habitat.



Le protocole d'accord prévoit le déploiement par Watèa by Michelin de solutions de mobilité sur mesure performantes et adaptées aux besoins des entreprises et une offre de financement par Crédit Agricole Leasing & Factoring aux TPE, PME et grands groupes pour les aider à mener à bien leurs projets de transition énergétique.



' Cet accord permettra d'accélérer la croissance de Watèa et s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Michelin qui démontre ainsi sa capacité à valoriser ses savoir-faire au-delà du pneumatique ', commente Lorraine Frega, directrice Business - Distribution, Services et Solutions, Stratégie, Innovation et Partenariats chez Michelin.