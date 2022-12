Michelin: Oddo réitère son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 12:20

(CercleFinance.com) - Oddo indique que globalement, les chiffres du marché de novembre publiés hier soir tendent à confirmer la tendance observée ces mois passés, à savoir que l'équipement d'origine bénéficie toujours de comparaisons plus faciles et progresse, tandis que le segment du remplacement apparaît beaucoup plus faible.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 32 E.



' Ceci est néanmoins en ligne avec nos attentes et conforte la position plus prudente que nous avons adoptée sur les volumes de fin d'année, prévoyant une baisse des volumes de 3 % et suggérant ainsi un second semestre plus faible que le premier (-3,7 % contre -2,2 %), avec un quatrième trimestre proche de -5 %. ' indique Oddo.



' Le consensus est également devenu plus prudent et s'attend désormais à une baisse des volumes de 2,6% sur l'ensemble de l'année '.



L'analyste souligne que Michelin prévoit -2/+2% pour les pneus tourisme, +2/+6% pour les pneus poids lourd hors Chine et +3/+7% pour les pneus spéciaux. ' Pour l'année prochaine et pour rappel, nous restons prudents sur les volumes et les voyons en baisse de -3,0% encore une fois compensée par un mix-prix positif (+3,5%) '.