Michelin: nouvelle offre pour les gestionnaires de flottes

(CercleFinance.com) - Michelin présente sa dernière innovation baptisée Michelin Connected Mobility à l'occasion de Solutrans 2023,. Cette nouvelle offre vise à répondre efficacement aux nombreux besoins des gestionnaires de flottes.



De la sélection des pneumatiques les plus adaptés, à la gestion de flotte, en passant par le suivi du poste pneu et l'inspection automatique, Michelin met toute l'expertise du Groupe au service de ses clients pour réduire les immobilisations véhicules, les émissions et les accidents.



Déjà lancée en Espagne et au Portugal en juillet 2023, cette offre sera déployée en France et dans d'autres pays dès 2024.



Cette offre repose sur 4 grands axes : la mise à disposition de pneumatiques de haute technologie, la gestion et l'optimisation des performances des pneus, l'accès à des solutions de gestion de flotte via Michelin Connected Fleet et l'accès à une nouvelle solution automatique de maintenance prédictive et d'alerte: Michelin Smart Predictive Tire.





