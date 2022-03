Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: nouvelle gamme de pneus pour les vélos de route information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 12:01









(CercleFinance.com) - Michelin annonce le lancement de sa nouvelle gamme de pneus vélos route premium, MICHELIN POWER CUP, destinée 'aux cyclistes exigeants en quête des meilleures performances sur la route'.



Cette gamme dispose d'une bande de roulement intégrant de nouveaux composés ayant vocation à améliorer la vitesse, l'efficacité au roulement et l'adhérence dans les virages.



Le MICHELIN Power Cup se décline en versions Tubular, Tubetype et Tubeless Ready.



Par ailleurs, Michelin profite de ce lancement produit pour annoncer que tous les emballages de ses pneus et chambres à air vélo destinés aux points de vente sont désormais entièrement recyclables et proviennent de fournisseurs responsables.







