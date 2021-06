Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : nouveau record absolu au-delà de 132E Cercle Finance • 07/06/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Michelin inscrit nouveau record absolu au-delà de 132E (le précédent de 131,4E datait du 6 et 8 avril) et la sortie 'par le haut' du corridor 121/131E valide un potentiel de progression vers 141E.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.88%