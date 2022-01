Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : nouveau record à 148,3E, peut viser 156E information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Michelin affiche un nouveau record à 148,3E: le titre qui vient de faire un 'swing' vers 136E pulvérise la résistance oblique long terme des 146E et s'ouvre donc le chemin des 156E (règle du report d'amplitude)





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +2.74%