Michelin: nouveau rebond, Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain proche de 1% (après avoir gagné près de 5% hier) alors que Jefferies a annoncé aujourd'hui avoir relevé son opinion sur Michelin de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours revu à la hausse de 30 à 34 euros.



Le broker américain - qui salue les résultats de premier semestre 'de qualité' publiés par le manufacturier - estime que le groupe français dispose, à l'instar de tous les grands fabricants mondiaux de pneumatiques, de plusieurs leviers pour améliorer ses résultats.



Il s'agit, en l'espèce, de facteurs tels que la maîtrise de ses prix, de son 'mix' produits, de l'évolution de ses coûts et du contrôle de son empreinte industrielle, souligne-t-il.



Sur ce dernier point, Jefferies considère que Michelin est en mesure de porter le taux d'utilisation de ses capacités de 73% en 2023 à plus de 82% à horizon 2026, un niveau qui pourrait être loin de constituer un plafond d'après lui.





