Michelin : nomme une nouvelle directrice business matériaux

(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir aujourd'hui que Maude Portigliatti, actuelle directrice de la recherche Avancée, rejoindra le comité exécutif du groupe en tant que directrice business matériaux de haute technologie, à compter du 1er juillet. Maude Portigliatti succédera à Sonia Artinian-Fredou qui quitte Michelin après y avoir passé six années. Diplômée de l'INSA Lyon en génie physique des matériaux. Maude Portigliatti est également titulaire d'un master recherche en matériaux et d'un doctorat en physique des polymères du laboratoire de physique de la matière condensée. Maude Portigliatti a occupé divers postes à responsabilité au sein de chez Michelin depuis son arrivée dans le groupe en 2000, contribuant notamment à la création, en 2007, d'un nouveau département de R&D matériaux.

