Michelin met la main sur les 60 % d'Allopneus qu'il ne détenait pas encore

(AOF) - Michelin a annoncé mercredi l'acquisition de 100% de la société Allopneus, le leader français de la vente et du montage de pneumatiques pour les particuliers sur Internet. Depuis 2015, Michelin détenait 40 % du capital de la société, fondée en 2004 par la famille Blaise. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Avec cette acquisition, Michelin renforce sa présence dans le e-commerce en France.

Basée à Aix-en-Provence, Allopneus connaît une forte croissance depuis 2004. La société détient aujourd'hui 40% du marché français de la vente en ligne de pneus aux particuliers. Allopneus emploie 292 salariés, collabore avec 6 000 centres de montage partenaires et dispose d'un centre logistique basé à Valence.

Chaque année, l'entreprise vend environ 3,6 millions de pneus tourisme et totalise environ 27 millions de visites sur son site.

L'acquisition à 100% de la société Allopneus est soumise à l'approbation règlementaire en matière de droit de la concurrence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.