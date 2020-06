Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : menace le petit support des 88,6E Cercle Finance • 18/06/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Michelin menace le petit support des 88,6E (du 11 juin): il subsiste une chance de rebond vers 87,4E mais dans un contexte délicat avec un gros risque de poursuite de la consolidation en direction de 81,4E le plancher du 15 mai (ex-résistance du 25 mars au 3 avril).

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -2.66%