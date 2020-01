Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : membre du Comité exécutif de l'Hydrogen Council Cercle Finance • 17/01/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir été nommé nouveau membre du Comité exécutif de l'Hydrogen Council. Hydrogen Council intègre ainsi 22 nouveaux membres, dont 5 nouveaux à son Comité exécutif, parmi lesquels figure Michelin. ' La mission de la société vise à soutenir la montée en puissance massive de solutions à l'hydrogène pour décarboner les secteurs tels que les transports, le BTP, ou encore l'industrie ' indique le groupe. ' Rappelons que, dès novembre dernier, Michelin et Faurecia officialisaient la création d'une co-entreprise, dédiée au développement de la technologie Hydrogène ' rajoute le groupe.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +1.76%