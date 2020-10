Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : les ventes reculent de 5% au 3e trimestre Cercle Finance • 22/10/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Michelin annonce des ventes de 15 milliards d'euros à fin septembre 2020, en baisse de - 15 % à iso parité, et de - 5 % au troisième trimestre traduisant une reprise de l'activité. Dans un contexte encore très incertain, Michelin estime que le marché tourisme camionnette devrait afficher un recul compris entre 13 % et 15 % sur l'année, le marché Poids lourd une baisse allant de 12 % à 14 %, et les marchés des Activités de spécialités un recul compris entre 15 % et 19 %. Avec ces nouvelles prévisions et les baisses de coûts liées aux circonstances, le Groupe révise à la hausse sa guidance pour 2020, avec un Résultat Opérationnel des secteurs supérieur à 1,6 milliard E à iso parité et un Cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard E, hors nouvel effet systémique de la crise du Covid.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.68%