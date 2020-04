Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : les prévisions et avis des analystes Cercle Finance • 03/04/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - Bank of America Global Research réaffirme sa recommandation 'achat' sur Michelin avec un objectif de cours de 100 euros, notant que le titre du pneumaticien se traite 10,2 fois le BPA attendu pour 2021, contre une moyenne passée de 12 fois. Tablant désormais sur une baisse de 2,7% du PIB mondial en 2020, le broker anticipe désormais une contraction de 14% des volumes pour le groupe cette année, mais il estime que Michelin peut encore réaliser un free cash-flow supérieur à 800 millions d'euros. Les analystes d'Oddo restent prudents sur le secteur et estiment que les conditions ne sont pas encore toutes réunies pour redevenir plus positifs. ' Par valeur, Michelin (Achat, OC 100 E) reste donc notre valeur préférée, devant Pirelli (Achat, OC 4.40 E) alors que nous privilégions toujours Plastic Omnium (Achat, OC 20 E) chez les équipementiers et VW (Achat ; 145 E) et Peugeot (Achat ; OC 17 E) côté constructeurs ' indique Oddo.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -1.52%