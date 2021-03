Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : les prévisions de chiffre d'affaires d'un analyste Cercle Finance • 31/03/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - Dans une note de recherche, Morgan Stanley déclare s'attendre à un chiffre d'affaires stable d'une année sur l'autre, affichant une prévision de 5.329 millions d'euros. D'après l'intermédiaire, les effets favorables liés à l'évolution des volumes (+5,2%) et du mix/prix (+0,7%) devraient être neutralisés par des effets de change négatifs (-5,9%). Morgan Stanley indique par ailleurs n'attendre aucune révision des perspectives 2021 du fabricant de pneumatiques, qui s'était donné e début d'année un objectif de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,5 milliards d'euros à parités constantes, un chiffre en ligne avec le consensus qui vise 2,6 milliards d'euros. Morgan Stanley maintient sa recommandation 'surpondérer' sur Michelin, avec un objectif de cours de 115 euros, avant la présentation des ventes de 1er trimestre du fabricant de pneumatiques, prévue le 26 avril.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -1.24%