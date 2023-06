Michelin: les conseils des analystes après le rachat de FCG information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 15:30

(CercleFinance.com) - L'IDI et Andera Partners ont annoncé la cession de Flex Composite Group (FCG), une entreprise de matériaux de haute technologie, à Michelin pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros.



Suite à cette annonce, Stifel confirme son conseil à conserver avec un objectif de cours de 32 E.



' L'opération devrait permettre d'accroître le bénéfice par action (et la trésorerie) dès la première année. Cette acquisition devrait renforcer le profil de croissance de Michelin mais le prix est élevé (l'opération serait évaluée à environ 2,9 fois les ventes de 2024e) ' indique Stifel.



' Il faut y voir la première d'une série d'acquisitions puisque le directeur financier a récemment déclaré que Michelin pourrait consacrer jusqu'à 10 milliards d'euros aux fusions et acquisitions ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 35 euros sur la valeur, saluant l'annonce de l'acquisition de FCG.



Le bureau d'études estime que 'cette (première) opération pleinement en ligne avec la stratégie de Michelin' lui permet de mettre la main sur 'une entreprise de niche très qualitative, pour étendre l'exposition aux matériaux de hautes technologies'.



S'il reconnait 'une valorisation riche, comme attendu', l'analyste met en avant 'des anticipations de synergies élevées', et juge donc l'opération 'relutive à la fois pour le groupe et le segment de spécialité'.



UBS confirme également son conseil à l'achat et son objectif de 36 E après l'annonce de l'acquisition.



' Michelin dépense ses liquidités pour acquérir un actif à environ 2 fois ses multiples actuels pour une faible augmentation des bénéfices au fil du temps ' indique le bureau d'analyses.



FCG réalise plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 400 salariés.



L'opération s'inscrit dans le plan stratégique visant à étendre les activités de Michelin au-delà des pneumatiques pour atteindre 20 à 30% de son activité à horizon 2030, en capitalisant sur son savoir-faire historique dans les flexibles composites.