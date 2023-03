Michelin: les avis des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 16:23

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Michelin, avec un objectif de cours inchangé de 35 euros.



A l'occasion d'un CMD virtuel visant à faire le point sur sa stratégie 2030, le management a confirmé ses ambitions tout en indiquant être ' bien en ligne avec cette trajectoire ', rapporte Oddo.



L'exercice permet de réaffirmer le positionnement du groupe, sa stratégie dans les trois domaines présentés lors du CMD 2021 (pneus, autour du pneu et hors du pneu) mais aussi de revenir sur la politique de M&A qu'il entend poursuivre (autour et hors du pneu), tout en maintenant son leadership dans le pneu.



' Nous maintenons notre opinion Surperformance, jugeant le positionnement de Michelin attractif dans l'environnement actuel (focus valeur, leadership technologique, approche développement durable) mais aussi au-delà du pneu avec une stratégie de croissance pertinente (tirer justement profit de ce positionnement technologique pour croître dans d'autres marchés) ', conclut l'analyste.



Stifel maintient pour sa part sa recommandation Conserver sur le titre et son objectif de cours à 32E.



Alors que les ventes de Michelin ont grimpé au-dessus de 28,5 milliards d'euros en 2022, d'autres indicateurs connaissent des fortunes diverses estime l'analyse.



Le résultat opérationnel sectoriel en valeur absolue a été en ligne avec les objectifs 2023 dès 2022 mais ' les marges se sont comprimées, quittant le bas de la fourchette des prévisions (12,5-13,5%) et les prévisions absolues pour 2023 sont inférieures d'environ 0,1 milliard d'euros à l'engagement initial de 2021 pour cette même année ', relève Stifel.



Selon l'analyste, ' le FCF a été la principale faiblesse du groupe en 2022 '.



Mais pour Stifel, les éléments les plus intéressants concernent l'allocation du capital. Selon le directeur financier de Michelin, le groupe pourrait dépenser plus de 5 milliards d'euros sans mettre en péril sa notation actuelle ('A-' pour S&P / 'A3' pour Moody's).



Rappelons aussi que Goldman Sachs a relevé fin février son conseil sur Michelin de 'neutre à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 35 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine fait remarquer que l'action du fabricant français de pneumatiques a sous-performé le secteur, tout comme ses concurrents Continental et Pirelli, depuis le début de l'année, un écart que l'analyste attribue aux perspectives prudentes communiquées par le manufacturier clermontois.



Mais après un premier trimestre qu'il attend difficile, Michelin devrait tirer parti, à compter du deuxième trimestre, d'un redressement de ses volumes, d'un effet favorable au niveau des prix et d'un reflux des coûts des matières premières et du transport, souligne la firme new-yorkaise.