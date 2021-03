Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : le titre surperforme, un analyste surpondère Cercle Finance • 19/03/2021 à 13:52









(CercleFinance.com) - Le titre Michelin fait mieux que le CAC 40 et le secteur automobile européen vendredi, profitant d'un relèvement de recommandation des analystes de Barclays. Vers 13h30, l'action du fabricant de pneumatiques gagne 0,8% alors que le CAC perd 0,7% et que l'indice STOXX européen de l'automobile cède 0,3%. Barclays a relevé sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif porté de 105 à 145 euros, en perspective de la journée d'investisseurs que le manufacturier tiendra le mois prochain. S'il estime que les valeurs de l'automobile disposent d'un potentiel de progression réduit après leur récent rebond, le bureau d'études évoque la possibilité d'un effet rattrapage susceptible d'entraîner une expansion des multiples d'expansion des fabricants d'équipement d'origine (FEO), dont fait partie Michelin.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.16%