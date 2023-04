Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: le titre surperforme, un analyste en renfort information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - L'action Michelin navigue à contre-courant du CAC 40 lundi en s'inscrivant en hausse, soutenue par une recommandation favorable des analystes de Morgan Stanley.



Vers 15h30, le titre du fabricant de pneumatiques s'adjuge plus de 0,5%, alors que l'indice de référence de la Bourse de Paris cède pas loin de 0,2% au même moment.



Dans une note publiée dans la matinée, Morgan Stanley renouvelle sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 35 euros, jugeant le manufacturier bien protégé contre les changements réglementaires à venir.



'Nous pensons que l'entreprise est en bonne position pour tirer parti de son savoir-faire technologique en perspective de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires', souligne le bureau d'études.



Pour Morgan Stanley, Michelin a déjà fait la démonstration de la supériorité de son portefeuille de produits en matière d'abrasion des pneus, un élément jugé rassurant dans l'optique d'un durcissement des critères d'émission en Europe.





