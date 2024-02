Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: le titre s'envole, des analystes à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain de près de 6% après l'annonce des chiffres de ventes annuels et d'analyses positives.



Stifel confirme sa recommandation 'conserver' sur Michelin et rehausse son objectif de cours de 33,5 à 35,5 euros, dans le sillage d'un ajustement de sa séquence de BPA jusqu'en 2025 de 5,5% en moyenne pour le pneumaticien.



'L'EBIT ajusté de 2023 a battu de 4% des attentes minimisées, grâce à un vent favorable des coûts, tandis que le free cash-flow n'a pas déçu', note le broker au lendemain de la publication des résultats annuels.



'Michelin rémunère modestement les actionnaires avec un dividende de 1,35 euro et un programme de rachats d'actions de jusqu'à un milliard d'euros (sur trois ans), alors que la direction ne voit pas de raison d'accélérer le désendettement', ajoute-t-il.



Oddo BHF réitère pour sa part son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 36 à 38 euros sur Michelin, au lendemain d'une publication qui le conduit à réviser en hausse ses estimations et le conforte encore davantage dans son opinion positive du dossier.



'Le pneumaticien demeure l'une de nos valeurs préférées du secteur avec un profil que nous jugeons toujours différenciant au sein du secteur (plus défensif et offrant davantage de visibilité) tout en ne manquant pas d'atouts', estime l'analyste.



Oddo BHF souligne en effet 'une amélioration du momentum volumes toujours en vue, un prix/mix toujours très solide et une situation financière best-in-class', avec une valorisation qui reste attractive malgré la bonne performance du titre l'an dernier.



UBS confirme également son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 37 E suite à l'annonce des chiffres de l'année 2023. L'objectif de cours représente un potentiel de hausse de 20%.



L'analyste estime que “les prévisions conservatrices pour l'exercice 2024 offrent des possibilités de mises à niveau ultérieures”.



“Les chiffres de l'année 2023 sont solides malgré un volume en baisse. L'orientation est prudente pour l'exercice 2024” indique UBS.



Pour 2024, l'objectif de Michelin est de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliards d'euros à taux de change constant et un cash-flow libre publié avant acquisitions supérieur à 1,5 milliard d'euros.





