Michelin: le titre recule, un analyste abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Michelin cède plus de 2% à Paris alors que Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur le titre tout en ajustant son objectif de cours de 162 à 160 euros, sur la base d'estimations de BPA et de FCF abaissées pour 2022 et 2023, au lendemain de la publication des résultats annuels.



'Les objectifs 2022 visent à contrebalancer une nouvelle année de forte inflation des coûts (+1,2 milliard d'euros en 2022), mais une poussée des dépenses d'investissement (et des stocks) devrait malheureusement freiner la génération de FCF', prévient le broker.



'Dans l'ensemble, nous ne croyons pas qu'il existe du carburant pour les acheteurs sur le titre, en particulier dans la mesure où l'action s'est déjà revalorisée', conclut-il dans le résumé de sa note sur le fabricant de pneumatiques.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -3.49%