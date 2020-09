Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : lancement d'un plan d'actionnariat salarié Cercle Finance • 14/09/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Michelin annonce le lancement d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié sous le nom de 'BIB'Action 2020', permettant à ses salariés de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles. La période de souscription aura lieu du 16 septembre (inclus) au 1er octobre (inclus). Le président de la gérance a décidé d'augmenter le capital dans la limite d'un plafond maximum de 1.750.000 actions et a fixé le prix d'acquisition à 76,37 euros. L'admission des actions nouvelles du fabricant de pneumatiques aux négociations sur le marché Euronext Paris devrait être réalisée le 12 novembre. Ces nouvelles actions seront assimilées aux existantes.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -0.15%