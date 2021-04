Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : lance une nouvelle gamme de pneus agricoles Cercle Finance • 19/04/2021 à 13:11









(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de pneus agricoles, Michelin Agribib Row Crop IF (Improved Flexion), spécialement conçue pour les pulvérisateurs automoteurs et tractés, et les tracteurs de faible et moyenne puissance (de 70 à 180 ch), utilisés pour les cultures en ligne. Michelin affirme que cette nouvelle gamme offre une capacité de charge accrue, une meilleure traction ainsi qu'une moindre compaction des sols grâce à une zone de contact avec le sol (surface) plus importante.

