Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : lance aujourd'hui son émission obligataire Cercle Finance • 26/10/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Michelin procédera ce jour au lancement d'une émission obligataire en euros en trois tranches, à maturité 8 ans, 12 ans et 20 ans respectivement. ' Le produit de l'émission obligataire serait affecté aux besoins généraux de financement du Groupe ' indique la direction.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -0.53%