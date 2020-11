Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : la technologie au service de la sécurité routière Cercle Finance • 18/11/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la semaine de la sécurité routière au travail, Michelin, BNP Paribas Cardif, CGI et Colas s'unissent autour de la 'Better Driving Community', une initiative du groupe Michelin. Concrètement, cette opération propose aux automobilistes d'équiper leur voiture d'un boîtier connecté qui collecte des données de haute précision. Grâce à une expertise d'analyse en continu de la conduite par Michelin, ce dernier accède à un score de conduite, restitué par une application qui évalue trois dimensions majeures de sécurité : l'allure, l'anticipation, l'adaptabilité. Des conseils personnalisés complètent le dispositif pour une prévention au quotidien. Le conducteur peut ainsi prendre conscience de comportements à risque et les améliorer, renforçant ainsi sa sécurité et celle des autres. 'L'objectif est de fédérer une communauté de conducteurs engagés et volontaires afin de réduire le nombre d'accidents', explique Sophie Foucque, directrice de Michelin DDI (Driving Data to Intelligence).

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.70%