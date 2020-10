Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin-La demande se redresse plus vite que prévu au T3, objectifs relevés Reuters • 22/10/2020 à 18:10









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Michelin MICP.PA , ébranlé au début de l'année par la crise du coronavirus comme l'ensemble du secteur automobile mondial, a fait état jeudi d'un redressement de la demande en pneumatiques plus marqué que prévu et a relevé du coup ses objectifs 2020. Le fabricant de pneus, dont le chiffre d'affaires a reculé de 15% sur neuf mois à 15 milliards d'euros, mais de seulement 5% au troisième trimestre, a révisé en hausse ses prévisions de marché pour l'année, attendus désormais en repli moins fort qu'il le craignait il y a trois mois. Grâce à ses réductions de coûts engagées pour faire face à la crise, Michelin a également revu en hausse sa prévision de résultat opérationnel, attendu à plus de 1,6 milliard d'euros hors effets de changes, et son objectif de cash-flow libre structurel, vu à plus de 1,2 milliards d'euros. Le groupe anticipait jusqu'ici un résultat opérationnel supérieur à 1,2 milliard d'euros, très loin des 3 milliards de 2019, et un cash flow libre structurel supérieur à 500 millions d'euros, contre un objectif initial de 1,5 milliard abandonné face au choc de la pandémie. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.68%