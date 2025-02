Michelin, Klépierre, Orange, Rexel, TF1... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Cogra

Le fabricant de granulés de bois présentera ses résultats du premier semestre.

Euronext

L'opérateur boursier paneuropéen précisera ses résultats annuels.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Klépierre

Klépierre a généré en 2024 un cash-flow net courant en hausse de 5,3 % sur un an, à 2,60 euros par action alors qu'il était attendu à 2,55 euros par action. Le groupe immobilier a enregistré une hausse du chiffre d'affaires des commerçants de 4% périmètre constant, permettant une diminution du taux d'effort à 12,6 % (en baisse de 20 points de base sur 12 mois). Le taux d'occupation financière est de 96,5 %, en hausse de 50 points de base sur un an. Klépierre compte 1 725 baux signés, soit une progression de 4 % en volume et un taux de réversion positif de 4 %.

Lagardère

Le groupe diversifié communiquera ses résultats annuels .

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment dévoilera ses résultats annuels.

Louis Hachette

Le groupe livrera ses résultats annuels.

EssilorLuxottica

En 2024, EssilorLuxottica a connu une nouvelle année de croissance solide de ses activités. Son chiffre d'affaires croît de 6% à taux de change constants à 26,5 milliards d'euros. Il s'agit de la quatrième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% à taux de change constants. En termes de rentabilité, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net ajusté du groupe ont augmenté respectivement de 9,4% à 4,41 milliards d'euros et 9,8% à taux de change constants à 3,12 milliards d'euros.

Mercialys

Mercialys a enregistré une hausse de 3,8% de son résultat net récurrent en 2024 à 113,1 millions d'euros. Rapporté au nombre d'actions de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux, il a progressé de 3,7% à 1,21 euro, dépassant son objectif d'une croissance d'au moins 2%. Les loyers facturés ont augmenté de 0,9% à 179,2 millions d'euros, "bénéficiant d'une croissance organique soutenue, partiellement compensée par l'effet prorata temporis des cessions d'actifs conclues en 2024".

Michelin

Michelin affiche un chiffre d'affaires de 27,2 milliards d'euros en 2024, contre 28,34 milliards il y a un an, en baisse de 4,1%. Le géant du pneumatique précise que les volumes de pneus sont en baisse de 5,1% en raison "du déclin simultané de la Première monte dans tous les secteurs, de l'intensification de la concurrence sur les marchés de masse et de contraintes conjoncturelles dans les activités de spécialités". Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à 3,37 milliards d'euros contre 3,57 milliards en 2023 avec une marge opérationnelle de 12,4 % contre 12,6% l'année précédente.

Orange

L'opérateur télécoms signalera ses résultats annuels.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux annoncera ses résultats du premier semestre.

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale en Europe communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Rexel

Les ventes de Rexel en 2024 s'élèvent à 19,28 milliards d'euros, en hausse de 0,7% en données publiées et en baisse de 2,4% en données comparables et à nombre de jours constant. Le bénéfice d'exploitation de l'année s'est établi à 845,9 millions d'euros, en repli de 30,5% et le résultat net a reculé de 56% à 341 millions d'euros. L'Ebita courant ajusté a fléchi de 16% à 1,131 milliard d'euros. La marge d'Ebita courant ajusté de 5,9% a baissé de 98 points de base par rapport à 2023. Le free cash flow avant intérêts et impôts ressort à 916,5 millions d'euros, soit un recul de 8%.

TF1

Le groupe audiovisuel publiera ses résultats annuels.

Unibail Rodamco-Westfield

Le spécialiste de l'immobilier commercial détaillera ses résultats annuels.