MICHELIN : jusqu'à 2 300 postes supprimés en France

(AOF) - Michelin engage un projet de simplification et de compétitivité pour accompagner l'évolution de ses activités en France. Le groupe envisage une amélioration de sa compétitivité pouvant aller jusqu'à 5 % par an pour les activités tertiaires ; et pour l'industrie, jusqu'à 5 % par an, chiffre qui peut varier selon l'activité du site et son exposition à la concurrence. Cela pourrait signifier d'ici trois ans une réduction de postes pouvant aller jusqu'à 2 300 (jusqu'à 1 100 postes pour le tertiaire, jusqu'à 1 200 postes pour l'industrie).

Près de 60% des départs envisagés se feraient sur la base de départs anticipés à la retraite et le reste par des départs volontaires accompagnés. Pour tout poste supprimé, Michelin s'engage à contribuer à en recréer un autre, soit dans le cadre du développement de ses nouvelles activités, soit en prenant part à la redynamisation des bassins d'emplois, dans un calendrier réaliste.

Pour soutenir ce plan de simplification et de compétitivité, Michelin mobilisera les investissements nécessaires pour moderniser l'outil industriel et les activités tertiaires, et améliorer la qualité de vie au travail: automatisation, digitalisation, ergonomie, excellence environnementale...

Le montant et les modalités de ce plan d'investissement seront précisés ultérieurement, car ils feront l'objet de décisions et de communications régulières du groupe en fonction des besoins identifiés et de l'avancement des projets.

