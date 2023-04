Michelin: investissement de CAL&F dans Watéa finalisé information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 15:08

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) fait part de la finalisation juridique de sa prise de participation de 30% dans Watèa by Michelin, annoncée le 1er décembre 2022 et visant à accélérer l'accès aux zones à faible émission des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes.



Pour rappel, la Commission européenne a approuvé, le 16 mars dernier, l'acquisition du contrôle conjoint de Watèa par CAL&F et Compagnie Financière Michelin (CFM), société contrôlée par le fabricant de pneumatiques.



Créée en 2021, Watèa offre des services de location et de gestion de flottes de véhicules en France et a conquis, en un an, plus de 10% du marché de la livraison du dernier kilomètre en France, se développant auprès de sociétés du BTP et des services à l'habitat.