Michelin: installation d'une machine COSMOS à Troyes

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que COSMOS, une nouvelle machine de fabrication de pneus agricoles, a récemment été installée au sein de son usine de Troyes.



Ce projet a impliqué des équipes pluridisciplinaires dès le départ pour développer une solution ergonomique et performante.



COSMOS s'inscrit dans la feuille de route 2021-2026 de l'usine, visant à fabriquer des pneus compétitifs et améliorer la qualité de vie au travail, assure le Bibendum.



Cet équipement contribue également à la vision Tout Durable de Michelin en réduisant l'utilisation de solvants de 20%, en augmentant la flexibilité de production et en améliorant les conditions de travail des opérateurs.

Michelin précise que son usine de Troyes poursuit également sa modernisation avec l'introduction de robots et de chariots automatisés. Actuellement, l'usine produit 40% des pneus agricoles et exporte 85% de sa production avec ses 750 employés.





