Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: inauguration d'un laboratoire avec le CNRS information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir inauguré hier, avec le CNRS et l'Université Clermont Auvergne, un laboratoire commun appelé 'BioDLab' consacré à l'étude de la dégradation et biodégradation des gommes des pneumatiques.



L'idée? Mieux mieux comprendre le processus de dégradation des pneus liée à leur utilisation et développer des solutions techniques aux problématiques environnementales des particules d'usures issues du contact entre la route et le pneumatique.



Mis en place pour une durée de quatre ans, ce laboratoire commun aura pour mission de développer des outils qui permettront de trouver des solutions concrètes pour rendre les particules d'usure bio-assimilables par l'environnement.



Il s'agira de développer des méthodes d'évaluation de la dégradation de l'élastomère, composant essentiel des pneumatiques, et à produire une analyse fine qui permettra de comprendre les mécanismes en jeu.







Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -0.03%