Le groupe clermontois a annoncé s'approvisionner désormais exclusivement en caoutchouc naturel zéro déforestation pour l'ensemble de ses activités mondiales. Le manufacturier dépasse ainsi le cadre strict des futures exigences réglementaires européennes en appliquant cette norme au-delà du seul marché européen.

Michelin est l'un des premiers acheteurs mondiaux de cette matière première, avec une consommation de près de 750 000 tonnes de caoutchouc naturel par an. Ce matériau biosourcé, dont 75% de la production mondiale est absorbée par l'industrie pneumatique, reste difficilement substituable par des alternatives synthétiques en raison de ses propriétés de résistance, d'élasticité et d'adhérence.

Pour sécuriser cette ressource au sein d'une filière mondiale très morcelée (reposant sur 6 millions de planteurs en zone tropicale), le groupe a déployé depuis 2015 un dispositif de traçabilité s'appuyant sur la géolocalisation et l'imagerie satellitaire. A ce jour, l'équipementier a intégré environ 1,5 million de planteurs et cartographié près de 2,5 millions de parcelles d'hévéas.

Tout en saluant l'avancée que représente la réglementation européenne, Michelin appelle à une application équitable des règles pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (producteurs, négociants, transformateurs, manufacturiers et distributeurs), tant en Europe que dans le reste du monde.

Comme le souligne Pierre-Martin Huet, Directeur du Développement Durable du groupe, cette démarche nécessite des "investissements significatifs" et des outils technologiques robustes. L'industriel estime ainsi qu'un contrôle homogène des règles est indispensable pour éviter de pénaliser la compétitivité des entreprises déjà engagées dans la transition.