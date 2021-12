Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : 'gap' au-dessus de 130,55E, se redresse vers 136E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Michelin semble avoir trouvé un soutien vers 127E (malgré la cassure des 129E qui pouvait déboucher sur une chute vers 121E, voir 119,5E): le titre ouvre 'gap' au-dessus de 130,55E et se redresse vers 136E, ce qui pourrait constituer le prélude au comblement du 'gap' des 138,25E du 25 novembre, voir au test des 139E.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +4.21%