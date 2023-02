Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: gagne 3%, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 17:35









(CercleFinance.com) - Michelin gagne près de 3% à Paris, alors que Goldman Sachs a relevé ce lundi son conseil sur le titre, passant de 'neutre à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 35 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine fait remarquer que l'action du fabricant français de pneumatiques a sous-performé le secteur, tout comme ses concurrents Continental et Pirelli, depuis le début de l'année, un écart que l'analyste attribue aux perspectives prudentes communiquées par le manufacturier clermontois.



Mais après un premier trimestre qu'il attend difficile, Michelin devrait tirer parti, à compter du deuxième trimestre, d'un redressement de ses volumes, d'un effet favorable au niveau des prix et d'un reflux des coûts des matières premières et du transport, souligne la firme new-yorkaise.







Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +2.74%