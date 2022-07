Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : fuse à la hausse vers 27,35E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 17:25









(CercleFinance.com) - Michelin fuse à la hausse vers 27,35E et semble sur le point de s'affranchir de la résistance des 27,3E du 8 juillet.

Le titre devrait rapidement tester l'ex-support des 28,5E puis s'en retourner combler le 'gap' des 29,27E du 10 juin dernier, les 29,5E coïncidant avec une résistance oblique de court terme.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +3.51%