Michelin: franchit un nouveau palier dans la recherche

(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir franchi ' un nouveau palier ' dans la recherche visant à réduire l'abrasion des pneumatiques avec la mise au point un système d'analyse des particules légères émises ' SAMPLE '.



Cette solution permet de capturer, de trier, de compter et de qualifier les particules au plus près des pneus avec des niveaux de précision et de reproductibilité élevés. Ce système d'analyses présenté à Tire Technology va dans le sens de pneus aux particules d'usure bio-assimilables par la nature.



C'est pourquoi, s'appuyer sur des mesures fiables, reproductibles et normées est essentiel et sera une étape fondamentale pour mieux comprendre l'impact environnemental de ces particules d'usure pour innover et concevoir de nouvelles solutions, indique la firme clermontoise.







