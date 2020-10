Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : franchissement réussi des 97,3E Cercle Finance • 23/10/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Michelin valide un franchissement des 97,3E 12 et 26 août puis 14 septembre (en intraday) et devrait se diriger vers un retracement du zénith des 101,8E du 5 juin. Ce n'est évidemment pas un objectif alléchant pour un investisseur, il faut miser sur le comblement du 'gap' des 109,05E du 24 février.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +3.70%