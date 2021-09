Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : fournisseur officiel du MotoGP jusqu'en 2026 information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Michelin va rester le fournisseur officiel et exclusif de pneumatiques du MotoGP, la catégorie-reine des courses de motos, au moins jusqu'en 2026, a annoncé le Bibendum aujourd'hui. Cette annonce est le fruit de la prolongation du contrat qui lie Michelin et Dorna Sports pour trois années supplémentaires. Michelin est devenu fournisseur exclusif de pneumatiques pour le MotoGP en 2016. Comme le prévoit l'accord, la visibilité Michelin continuera d'être déployée autour du circuit sur chaque évènement et Michelin sera encore sponsor-titre d'un Grand Prix chaque saison.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -0.62%